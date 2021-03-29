"الخدمة الوطنية" تكشف عن خبر سار لطلبة الثانوية ‎

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة ، أعلنت "الخدمة الوطنية" ووزارة التربية خلال مؤتمر حافي عقد باح اليوم عن اطلاق مشروع الدراسة الجامعية لمنتسبي الخدمة الوطنية

يسمح المشروع لجميع المنتسبين من طلبة الثاني عشر خريجي العام الدراسي 2020/2021 والذين سيلتحقون بالدفعة 16 والدفعات التي تليها بدراسة المسافات الجامعية بنظام التعليم عن بعد، بهدف ضمان مواصلة الطالب دراسته الجامعية أثناء فترة الخدمة

وأكد رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية اللواء الركن طيار أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان أن الهيئة على أتم الاستعداد لتذليل أية صعوبات قد تواجه تطبيق هذا المشروع

وأكد انه لن يكون هناك أي تعارض بين الخدمة الوطنية للطالب ودراسته الجامعية التي ستكون وفقا لما هو مقرر في ساعات المساء

سيتم تطبيق الفترة التجريبية للمشروع بالتعاون مع مجموعة مختارة من مؤسسات التعليم العالي في الدولة اعتبارا من الفصل الصيفي 2021 ومن ثم الفصل الاول من العام الجامعي 2021/2022

من المتوقع التحاق 1500 من منتسبي الخدمة الوطنية (الدفعة 14 خريجي الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2019/2020( وذلك بنظام التعليم عن بعد للوصول للمنظومة الامثل في التطبيق

رئيس الخدمة الوطنية اللواء الركن طيار أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان: الهيئة على أتم الاستعداد لتذليل أية صعوبات قد تواجه تطبيق هذا المشروع#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/A6axsf8ODR — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 29, 2021

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