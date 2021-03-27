جواهر القاسمي تُعيد تشكيل مجالس إدارات الجمعيات الداعمة للصحة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة

المصدر: الشارقة - وام

أصدرت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة قرارات إدارية بإعادة تشكيل مجالس إدارات الجمعيات الداعمة للصحة التابعة لإدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالإمارة.

ويأتي هذا القرار لتطوير أداء الجمعيات وتمكينها من تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية وزيادة الدعم وحشد جهودها لتعزيز الوعي الصحي وضمان اتباع أفضل الممارسات التي تؤمن للمجتمع حياة آمنة لصحة مستدامة بما يسهم في الارتقاء بالواقع الصحي والوقائي في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة عموما.

وقالت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي: "تظل صحة الأفراد والمجتمع أولويتنا المطلقة التي نحرص من أجلها دائماً على التطوير المستمر لسياسات وبرامج مؤسساتنا المجتمعية ونتطلع من خلالها نحو إطلاق المبادرات التوعوية ذات النتائج الملموسة والتي نصل بها إلى كل فرد في المجتمع فالتجديد سيستمر وبتعدد العقول المبدعة والمواكبة للتغيرات الحياتية سنعمل لترسيخ جودة الحياة لأبناء إمارة الشارقة من مواطنيها والمقيمين على أرضها برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ونحن على ثقة بهذه الطاقات الوطنية في مهمتها القادمة مع شركائنا في المسيرة المجتمعية".

وأعربت الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة سعادة الدكتورة خولة عبدالرحمن الملا عن شكرها وامتنانها لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة ..مثمنة حرص سموها الدائم على توفير حياة أفضل تضمن رفاهية وصحة وسلامة المجتمع.

وأكدت أن قرار إعادة تشكيل مجالس إدارات الجمعيات يعكس رؤية سموها الاستشرافية الهادفة إلى تحقيق التنمية الصحية المستدامة والتي تنسجم مع توجهات الشارقة التي تضع الرعاية الصحية على رأس أولوياتها بناء على رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة من خلال إطلاق البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز الصحة العامة لأفراد المجتمع والنهوض بالمؤسسات المعنية وتوفير الدعم الكافي لها للقيام بدورها وأعمالها ..مشيرة إلى أن هذا القرار يعد خطوة متقدمة نحو استيفاء الجمعيات وتحقيقها لكافة متطلبات وزارة تنمية المجتمع بهدف إشهارها لكي تؤدي واجبها تجاه خدمة المجتمع على أكمل وجه وذلك من منطلق حرص المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة والإدارات التابعة له على ترجمة رؤى وقرارات سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي إلى استراتيجيات وبرامج ومبادرات واضحة الأهداف تلامس احتياجات المجتمع وتعتمد فيها على الإبداع والابتكار لمواكبة طموحات سموها.

من جانبها أشارت مدير إدارة التثقيف الصحي إيمان راشد سيف إلى أن قرار إعادة تشكيل مجالس إدارات الجمعيات يعد إضافة نوعية لجهود الإدارة وحافزا لإطلاق مبادرات فعّالة تصب جميعها في خدمة الإنسان والاهتمام بصحته وسلامته ..مؤكدة حرص إدارة التثقيف الصحي على بذل المزيد من الجهد والعمل للنهوض بمستوى الثقافة الصحية وتحسين السلوك المرتبط بالصحة لكافة أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين في إمارة الشارقة.

وأشارت إلى أن الإدارة وجمعياتها تمكنت خلال السنوات الماضية وبرعاية كريمة من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي وبجهود كوادرها وطاقات متطوعيها ودعم شركائها من تحسين السلوكيات المرتبطة بالصحة لكافة أفراد المجتمع وذلك من خلال توفير المعلومات وتقديم الفحوصات والاستشارات التوعوية المناسبة بهدف المساهمة في تحقيق رؤية إمارة الشارقة في أن تكون مدينة صحية وصديقة للأطفال واليافعين وبيئة خالية من الأمراض.

ورفع رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة لثقة سموها باختيارهم وتكليفهم بأمانة ومسؤولية كبرى ..معربين عن سعادتهم بهذا التشريف السامي لهم ومتعهدين ببذل قصارى جهدهم لتعزيز مستوى الصحة العامة بين أفراد المجتمع والقيام بأدوارهم على أكمل وجه.

وتقضي القرارات بإعادة تشكيل مجلس إدارة جمعية أصدقاء السكري برئاسة خولة طاهر الحاج ومجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى المفاصل برئاسة وحيدة عبد العزيز ومجلس إدارة جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية برئاسة المهندسة خولة عبد العزيز النومان ومجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى الكلى برئاسة مريم بن دخين ومجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان برئاسة سوسن الفاهوم جعفر.

وحددت القرارات الإدارية مدة العضوية في المجالس بأربع سنوات وتبدأ من أول اجتماع لها وتستمر المجالس في تصريف أعمالها لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة وتتم تسمية الأعضاء من قبل سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

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