طقس الغد صحو بوجه عام ومائل للحرارة نهارا

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، مغبرا نهاراً على بعض المناطق الداخلية وغائم جزئياً إلى غائم أحياناً شرقاً، ومائل للحرارة نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا. ويحدث المد الأول عند 09:40 والمد الثاني عند 00:28 والجزر الأول عند الساعة 17:32 والجزر الثاني عند الساعة 04:45 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا. .ويحدث المد الأول عند 20:18 والمد الثاني عند الساعة 07:40 والجزر الاول عند الساعة 13:23 والجزر الثاني عند الساعة 02:18.

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