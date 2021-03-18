الإمارات تُرسل مساعدات غذائية وطبية عاجلة للمتأثرين بـانفجار مدينة باتا بغينيا الاستوائية

المصدر: ابوظبي - وام

أرسلت دولة الإمارات مساعدات طبية وغذائية عاجلة إلى جمهورية غينيا الاستوائية، تشمل مواد طبية وإغاثية وغذائية، وذلك في إطار التضامن الإنساني مع الكارثة الانسانية التي حدثت جراء الانفجارات العرضية العنيفة التي شهدتها مدينة باتا في غينيا الاستوائية خلال الأسبوع الماضي، وخلفت مئات القتلى والجرحى وتدميرا واسعا للمباني والمنشآت الخدمية.

وتأتي هذه المساعدات الطبية والغذائية العاجلة المقدمة لجمهورية غينيا الاستوائية في إطار حرص القيادة الرشيدة في دولة الامارات على الوقوف دائما بجوار الدول الصديقة في مختلف المواقف الإنسانية التي تحتاج إلى تدخلات سريعة للتخفيف من حدة الأزمات ومد يد العون للمتضررين في تلك الدول.

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