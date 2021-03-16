مبادرة لتأهيل المتعافين من «كوفيد-19» مجاناً

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

أطلق تحالف القطاع الخاص في الدولة من أجل المجتمعات المقاومة للكوارث، بالتعاون مع مستشفى رأس الخيمة، أمس، أول برنامج شامل بالدولة والشرق الأوسط لإعادة تأهيل المصابين بـ«كوفيد-19» مجاناً، تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث، وأكدت منظمة الصحة العالمية أهمية إعادة تأهيل وتحسين حالة المصابين، من خلال رفع النتائج الصحية والوظيفية وتسهيل عملية الخروج المبكر من المستشفى والحد من مخاطر إعادة دخولهم إليها.

وقال المدير التنفيذي لمستشفى رأس الخيمة، الدكتور رضا صديقي، خلال إطلاق المبادرة «عن بُعد»، إن برنامج تأهيل المتعافين من «كوفيد-19» متوافر لجميع المرضى من جميع أنحاء العالم، وأن المستشفى المقدم الحصري للبرنامج بدعم ورعاية تحالف القطاع الخاص الإماراتي، حيث توفر المبادرة نهجاً متكاملاً وشاملاً للتعافي وإعادة التأهيل مجاناً لجميع المرضى المتعافين.

وأشار رئيس مجلس إدارة تحالف القطاع الخاص الإماراتي، ومستشار أول في حكومة دبي الدكتور محمد البرعي، إلى أن تحالف القطاع الخاص الإماراتي من أجل المجتمعات المقاومة للكوارث يهدف إلى تأسيس مجتمعات آمنة ومستقرة لإنقاذ الأرواح، وأن التحالف يعمل على تقديم حل يساعد المجتمعات المحلية والعالمية، خصوصاً أن مستشفى رأس الخيمة يمتلك فريق عمل متعدد التخصصات يتألف من أطباء وخبراء تغذية وعلماء نفس وأخصائيين في العلاج الطبيعي.

من جهته، قال مدير قسم الصحة العربية ونمط الحياة، البروفيسور أدريان كينيدي، إن برنامج إعادة تأهيل المتعافين من «كوفيد-19» سيقدم عبر الإنترنت وسيقيّم التفاصيل الطبية ونتائج الاختبارات والأعراض المصاحبة وغيرها، ويوفر نصائح طبية فورية «عن بُعد» وتشمل جميع المجالات، بما فيها النشاط الرياضي والتغذية والنظام الغذائي وإدارة حالات التوتر والصحة العقلية، ما يسهم في تسريع عملية التعافي للمرضى.

وأوضح، أنه يمكن للمتعافين الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمستشفى، للتسجيل في المبادرة، والخضوع للفحص الصحي عبر الإنترنت ليتاح لهم الحصول على برنامج طبي مخصص لحالتهم الصحية، لافتاً إلى أن المبادرة ستقدم ندوات أسبوعية عن بُعد، وستركز على إرشاد المرضى في مختلف القضايا ذات الصلة التي يواجهونها، ويمكن للأفراد حجز مواعيد شخصية مجاناً عند الحاجة.

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