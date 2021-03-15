توقعات حالة الطقس ليوم غد

المصدر: أبوظبي - وام

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً شمالاً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح تكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.

وفي الخليج العربي يكون الموج خفيفا .. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 14:52 والمد الثاني عند 03:26 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 08:48 والجزر الثاني عند الساعة 21:00.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. فيما يحدث المد الأول عند 11:55 والمد الثاني عند الساعة 23:29 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 17:29 والجزر الثاني عند الساعة 06:04.

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