توقعات حالة الطقس ليوم غد
يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً شمالاً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
الرياح تكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.
وفي الخليج العربي يكون الموج خفيفا .. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 14:52 والمد الثاني عند 03:26 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 08:48 والجزر الثاني عند الساعة 21:00.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. فيما يحدث المد الأول عند 11:55 والمد الثاني عند الساعة 23:29 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 17:29 والجزر الثاني عند الساعة 06:04.
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