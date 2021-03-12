توظيف.. 4 نماذج تحليلية لـ «تطوير أداء الموظفين»

المصدر: إعداد : أشرف جمال

حددت دراسة، نشرتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أربعة نماذج تحليلية، تستخدمها مؤسسات الموارد البشرية الريادية لتطوير أداء العاملين، أولها «الاستثمار في التكنولوجيا والقدرات داخل وظائف الموارد البشرية، ليمتد إلى ما هو أبعد من وظائف التكنولوجيا غير التقليدية».

وبحسب الدراسة، فإن النموذج الثاني هو بناء رؤى عبر مصادر البيانات المختلفة لفهم الإشارات التي تشير إلى المشكلات والفـرص، بينما يعتمد النموذج الثالث على اتباع نهج مبني على الفرضية لاستخدام البيانات لمعالجـة مشكلات وأسئلة العمل، مثل: ما الإمكانات التي ستدعم الميزة التنافسية؟ وما الفرق التي تخلق أداءً مستداماً إلى جانب رفاهية أعضاء الفريق؟

وأشارت الدراسة إلى أن النموذج الرابع، يعتمد على عقليـة تتبنى أسلوب تفكير مبنياً على الأدلة، بحيث تخضع الممارسات المألوفة وأفضلها لتقييم دقيق.

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