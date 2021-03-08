توقعات الطقس ليوم غد

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون شمالية شرقية الى جنوبية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.

وقال المركز في نشرته اليومية إن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا وسيحدث المد الأول عند الساعة 08:55 والمد الثاني عند 00:29 والجزر الأول عند الساعة 17:07 والجزر الثاني عند الساعة 04:23 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند 20:18 والمد الثاني عند الساعة 07:22 والجزر الاول عند الساعة 13:06 والجزر الثاني عند الساعة 02:14.

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