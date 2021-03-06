طقس الغد صحو مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة

المصدر: أبو ظبي-وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح "الإثنين" مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية خاصة شرقاً، والرياح نشطة على البحر تصبح معتدلة السرعة بعد الظهر.

حركة الرياح: شمالية غربية / 20 - 30 تصل إلى 40 كم/س على البحر.

يكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى متوسط ليلا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 21:43 والمد الثاني عند 07:14 والجزر الأول عند الساعة 14:26 والجزر الثاني عند الساعة 23:58 .

وفي بحر عمان يكون الموج مضطربا .. ويحدث المد الأول عند 18:05 والمد الثاني عند الساعة 04:24 والجزر الاول عند الساعة 10:40 والجزرالثاني عند الساعة 23:25 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 25 21 85 50

دبــي 25 20 85 45

الشارقة 26 21 80 40

عجمان 26 20 85 35

أم القيوين 28 19 80 35

رأس الخيمة 29 18 80 30

الفجيرة 34 24 65 20

العين 29 19 90 30

ليوا 27 17 85 35

الرويس 23 20 75 45

السلع 24 19 70 40

دلما 23 19 80 50

طنب الكبرى 24 20 80 45

طنب الصغرى 24 20 80 45

أبو موسى 24 20 80 45 .

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