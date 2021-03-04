الطفلة العراقية "لافين" تتلقى الحقنة الأغلى في العالم بدبي

المصدر: وجيه السباعي - دبي

تلقت اليوم الطفلة العراقية، لافين إبراهيم جبار، الحقنة الأغلى في العالم، بمستشفى الجليلة في دبي اليوم، لتبدأ بذلك رحلتها العلاجية، التي قدتستمر لنحو ٣ أشهر.



وأفادت مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال في دبي لـ"الإمارات اليوم"، بأن (لافين) بدأت رحلتها العلاجيه بتلقيها الحقنة، لتستمر تحت المتابعة والإشراف الطبي لنحو ٣ أشهر تقريباً.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد تكفل بعلاج الطفلة العراقية (لافين)، المصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي، وهو مرض جيني نادر، حيث تبلغ كلفة علاج الطفلة نحو ثمانية ملايين درهم.



وتبلغ كلفة علاج الطفلة نحو ثمانية ملايين درهم (2.1 مليون دولار)، وهو ثمن عقار طبي مبتكر اسمه (AVXS-101) Zolgensma، حاصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية، والجهات الصحية الرسمية في الإمارات، ويُعد الدواء أغلى عقار طبي في العالم، وهو عبارة عن حقنة واحدة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news