شرطة أم القيوين: إحذر رسائل مشبوهة تروج لمواد ممنوعة عبر مقاطع صوتية

المصدر: مصباح أمين _أم القيوين

أعلنت شرطة أم القيوين، عن تلقيها بلاغات من بعض أفراد المجتمع حول تلقيهم رسائل مشبوهة من أرقام من خارج الدولة تروّج لمواد ممنوعة عبر مقاطع صوتية وصور حول كيفية الشراء ومواقع التسليم مقابل تحويلات مالية إلى حسابات خارج الدولة .

وأوضحت، أن بعض المجرمين يستغلون تطبيقات مشهورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لترويج لمواد ممنوعة، مشيرة إلى أنه يجب على الجمهور وأفراد المجتمع التعاون وسرعة الإبلاغ عن أي رسائل مشبوهة قد تصل إلى حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بالاتصال على الرقم "0501321817"، وتعبّر شرطة أم القيوين عن ثقتها بوعي أفراد المجتمع في التصدي لهذه الرسائل المشبوهة، والتعاون مع الجهات الأمنية لتعزيز منظومة الأمن والأمان المجتمعي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news