غدا.. طقس غائم ومغبر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائم جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الشرقية والشمالية، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح "السبت" مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الشمالية والشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة نهاراً حركة الرياح: شمالية غربية / 15 - 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي مضطربا، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:04 والمد الثاني عند 02:07 والجزر الأول عند الساعة 19:29 والجزر الثاني عند الساعة 06:30 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند 08:42 والمد الثاني عند الساعة 22:04 والجزر الاول عند الساعة 15:21 والجزرالثاني عند الساعة 04:02.

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