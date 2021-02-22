طقس اليوم غائم جزئياً مع احتمال تشكّل الضباب

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح غد على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب والضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

كما توقع المركز أن تكون حركة الرياح شمالية غربية - شمالية شرقية سرعتها‏ 15 - 25كم/‏‏س، تصل إلى 35 كم/‏‏س، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 07:53 والجزر الأول عند الساعة 16:46.

وتوقع المركز أن يكون الموج في بحر عمان خفيفاً، ويحدث المد الأول عند 19:47، والمد الثاني عند الساعة 05:45، والجزر الأول عند الساعة 12:18، والجزر الثاني عند الساعة 00:57.

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