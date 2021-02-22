محمد بن زايد: صناعة الدفاع رافد مهم للـــتنمية الشاملة والمستدامة في الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عدداً من الأجنحة الوطنية والدولية المشاركة في الدورة الـ15 لمعرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021»، واطلع سموه على أحدث ابتكارات الشركات والدول، وإنتاجها من الآليات المتطورة وأنظمة التحكم، وتقنيات الرادارات الدفاعية والعسكرية، وغيرها.

وقال سموه إن «معرض ومؤتمر الدفاع الدولي أصبح إحدى أهم المنصات العالمية المعنية بحاضر الصناعات الدفاعية ومستقبلها، ويتيح فرصة الاطلاع على أحدث النظم التي تعرضها الشركات العالمية على صعيد الصناعات الدفاعية والعسكرية والأمنية، التي باتت اليوم توظف مختلف تقنيات الذكاء الاصطناعي»، مشيراً إلى أن تنظيم المعرض في موعده وحجم المشاركات فيه، يجسدان قدرة دولة الإمارات وكفاءتها في استضافة الأحداث العالمية في مختلف الظروف.

وأضاف سموه أن «المعرض يواصل دوره في تعزيز الشراكات ومد جسور التواصل والتعاون بين الدول»، مؤكداً أن صناعة الدفاع تعد رافداً مهماً من روافد التنمية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات والعديد من دول العالم.

وتعرف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال لقائه ممثلي الدول وكبار مسؤولي الشركات العارضة، إلى أهم ابتكاراتهم ومعروضاتهم من الأنظمة الدفاعية الذكية، وآخر ما أنتجته التكنولوجيا العسكرية في مجال الدفاع، كما تبادل معهم الأحاديث بشأن أهمية المشاركة في معرض «آيدكس»، ودوره في دعم المبادرات والشراكات التي تعقد خلاله.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن تمنياته بالنجاح والتوفيق لجميع العارضين والمشاركين في «آيدكس 2021» والزائرين للمعرض.

وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، افتتح، أمس، الدورة الـ15 لمعرض الدفاع الدولي «آيدكس»، الذي يستمر لخمسة أيام، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ليكون أكبر حدث دولي يدشن مرحلة التعافي من (كوفيد-19)، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ونيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وشهد سموه حفل الافتتاح بحضور رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، ورئيس جمهورية تتارستان، رستم مينخانوف، ونائب رئيس الوزراء وزير الصناعات الاستراتيجية في أوكرانيا، أوليغ أوروسكي، والنائب الأول لرئيس المجلس السيادي في جمهورية السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى، وعدد من كبار المسؤولين.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إن «معرض الدفاع الدولي - آيدكس 2021»، و«معرض الدفاع البحري - نافدكس 2021»، يمثلان أبرز المنصات العالمية لعرض أحدث المعدات العسكرية والأسلحة المتطورة والتقنيات الحربية، ويشكّلان معاً مرجعاً إقليمياً ودولياً لجميع الدول، وكبرى الشركات في هذا المجال الاستراتيجي.

وأكد سموه أن تنظيم الحدث يعكس القدرة العالية لدولة الإمارات على إدارة الفعاليات الدولية، في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم نتيجة انتشار جائحة «كورونا»، وذلك يأتي بفضل التوجيهات الكريمة والرؤية الثاقبة للقيادة.

وأضاف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أن الدولة تمنح الابتكار والتصنيع المتخصص والتطور العلمي أولوية مطلقة وأهمية بالغة في سياساتها، إيماناً منها بما لهذه المجالات من قيمة، لضمان مستقبل واعد للأجيال المتعاقبة من أبناء الإمارات، ودعم رصيد الإنجازات الوطنية.

كما افتتح سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، أمس، معرض الدفاع البحري «نافدكس 2021»، الذي يقام على الرصيف البحري المقابل للمنصة الرئيسة لمركز أبوظبي الوطني للمعارض، ضمن فعاليات معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021».

وأكد سموه أن إقامة معرضَي «آيدكس» و«نافدكس» خلال هذه الظروف الاستثنائية، تجسد قدرة دولة الإمارات على تنظيم الفعاليات الكبرى على أسس قوية من الأمن والسلامة، وقال سموه إن المعرض يمثل نموذجاً للمعارض الرائدة في العالم، على مستوى التنظيم والمشاركة والتطوير المستمر، فضلاً عن المضمون والفعاليات.

وتضمنت فقرات الحفل تقديم سيناريو لعمليات عسكرية وسيناريوهات وهمية، شارك فيه عدد من الوحدات العسكرية البرية والجوية والبحرية، استُعملت فيها تقنيات مستخدمة في المناورات العسكرية والأمنية.

ويقدم معرضا «آيدكس» و«نافدكس» 2021، اللذان تنظمهما شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، بالتعاون مع وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة، أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة، إلى جانب تسليط الضوء على تطور قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في الدولة، وكذلك عقد شراكات استراتيجية بين مختلف الجهات المشاركة، وكبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذه القطاعات.

وتتميز دورة معرضَي «آيدكس» و«نافدكس» هذا العام، بأنها أكبر حدث متخصص في القطاع الدفاعي على مستوى العالم يدشن مرحلة التعافي من «كوفيد-19»، بمشاركة 900 شركة عارضة من 59 دولة، وسط توقعات بحضور أكثر من 70 ألف زائر، إلى جانب 110 وفود دولية أكدت حضورها، ومن المنتظر أن يشارك في التغطية الإعلامية ما يزيد على 500 إعلامي من 64 دولة.

ولي عهد أبوظبي:

• «معرض ومؤتمر الدفاع الدولي إحدى أهم المنصات العالمية المعنية بحاضر الصناعات الدفاعية ومستقبلها».

• «تنظيم المعرض في موعده، وحجم المشاركات، يجسدان قدرة الإمارات على استضافة الأحداث العالمية في مختلف الظروف».

محمد بن زايد يستقبل وزراء ورؤساء وفود مشاركة في «آيدكس»



استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، على هامش فعاليات الدورة 15 لمعرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021»، كلاً على حدة، مبعوث رئيس الوزراء البريطاني إلى منطقة الخليج، اللورد إدوارد ليستر، وكبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية للشرق الأوسط، الفريق جوي مارتن سامبسون، ورئيس قوات الدفاع الوطني في جمهورية إثيوبيا، الفريق برهانو جولا، ووزير الصناعة والتجارة في جمهورية روسيا الاتحادية، دينيس مانتوروف، ووزير الدفاع في جمهورية اليونان، نيكولاس باناجيوتوبولس.

ورحب سموه بالضيوف، خلال اللقاءات التي جرت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وبحث معهم علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وبلدانهم في مختلف الجوانب والشؤون الدفاعية والعسكرية، كما تناول سموه والضيوف أهمية معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس»، ودوره في تعزيز التعاون والتنسيق وإقامة شراكات بين مختلف الشركات والمؤسسات الإقليمية والعالمية المعنية بصناعات الدفاع، إضافة إلى الاطلاع على أحدث ما توصل إليه عالم الصناعات من تقنيات وأنظمة دفاعية متطورة تسهم في مواجهة التحديات المشتركة التي يشهدها العالم.

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