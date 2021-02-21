برعاية رئيس الدولة.. انطلاق معرضي "آيدكس ونافدكس 2021 "

المصدر: أبوظبي- وام

تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة .. انطلقت اليوم فعاليات الدورة الـ 15 من معرضي "آيدكس" و "نافدكس" 2021 والتي تستمر حتى 25 فبراير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة أكثر من 900 شركة و 5 دول جديدة.

ويتزامن انطلاق فعاليات المعرضين مع اليوبيل الذهبي للدولة وهي المناسبة التي تتوج نصف قرن من العطاء والبناء والتنمية والإنجازات على مختلف الأصعدة، والتي كفلت للإمارات مكانتها الدولية المرموقة.

ويستعرض معرضا " آيدكس" ونافكس" 2021 أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة بجانب تسليط الضوء على تطور قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في الدولة وكذلك عقد شراكات استراتيجية بين مختلف الجهات المشاركة وكبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذه القطاعات.

وتتيح الدورة الحالية من المعرضين للمشاركين والزوار فرصة فريدة للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه قطاعات الدفاع والأمن العالمية من تكنولوجيا ومعدات مبتكرة للمساهمة في تحقيق السلام العالمي في ظل مشاركة وطنية فاعلة أثبتت قدرتها على المنافسة الدولية بقطاعات الدفاع والأمن من حيث الابتكار والإنتاجية والمعدات والكوادر البشرية المتميزة.

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