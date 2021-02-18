انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وفرصة سقوط أمطار غداً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، غداً، غائماً جزئياً إلى غائم ومغبراً أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة خاصة على بعض المناطق الساحلية والجزر، وتسجيل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

أما في ساعات الليل، فأكد المركز أن الطقس يكون رطباً إلى صباح السبت، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف شرقاً، وتكون الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة ومثيرة ومحملة بالغبار والأتربة خاصةً غرباً وحركة الرياح: شمالية غربية / 15 - 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن الموج في الخليج العربي سيكون مضطربا، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 17:07 والثاني عند 06:03 والجزر الأول عند الساعة 11:49 والثاني عند الساعة 23:00.

ولفت إلى أن الموج في بحر عمان سيكون خفيفا، فيما يحدث المد الأول عند 15:40 والثاني عند الساعة 01:37 والجزر الأول عند الساعة 08:50 والثاني عند الساعة 19:45.

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