المصدر: الامارات اليوم

صناديق

لاحظ قراء أن العديد من صناديق التبرعات الخاصة بالملابس أصبحت مهملة منذ فترة طويلة، وصارت أشبه بمكبات للنفايات، ودعوا إلى الاعتناء بها من الجهات المعنية، خصوصاً أن الفكرة جميلة وإنسانية.

سكوتر

لاحظ قراء أن استخدام آلة الـ«سكوتر» الكهربائية من قبل الأطفال قد ينطوي على مخاطر مضاعفة، لاحتمال الاصطدام بهم من المركبات، إذ لا يكونون ضمن زاوية الرؤية للسائقين في كثير من الأحيان.

ألعاب

لاحظ قارئ وجود مظاهر من عدم الالتزام بمعايير التعامل مع فيروس كورونا في منطقة ألعاب الأطفال بمنطقة الجزيرة الحمراء بإمارة رأس الخيمة، كما أن الألعاب في حاجة للتعقيم مع كثرة استخدامها من الزوّار، لا سيما في وقت الإجازات.

إيجارات

أعرب قراء عن استغرابهم من تمسك بعض الملاك بالقيم الإيجارية عند مستويات لا تعكس أوضاع السوق الحقيقية، مطالبين بتخفيض الإيجارات بما يتناسب مع كثرة المعروض من جهة، ومع ظروف الكثير ممن تأثرت دخولهم بجائحة «كورونا».

استرجاع

نوّه قراء بسياسة الاسترجاع المتبعة في مواقع تسوق إلكترونية معروفة، إذ تتيح للمشتري التواصل مع البائع في حال وجود خطأ في الطلب للوصول إلى توافق يريح الطرفين ويحقق الفائدة لكليهما، داعين بقية المواقع إلى اعتماد السياسة نفسها.

دراجات

اشتكى قراء يسكنون بمحاذاة كورنيش عجمان من السرعة الزائدة التي يسير بها سائقو الدراجات النارية، والصوت المزعج الذي يصدر عنها عند القيادة المتهورة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء

غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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