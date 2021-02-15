الإمارات الأولى عربياً والثانية عالمياً في الاستجابة لإدارة أزمة كورونا

المصدر:
  • الهيئة الوطنية لإدارة الطوارىء والأزمات والكوارث
التاريخ:

أعلن تقرير المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2020 الصادر مؤخراً أن دولة الإمارات تبوأت المراتب الأولى عربياً والثانية عالمياً في مؤشر الاستجابة لإدارة أزمة جائحة كوفيد19،

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