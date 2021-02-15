الإمارات الأولى عربياً والثانية عالمياً في الاستجابة لإدارة أزمة كورونا

المصدر: الهيئة الوطنية لإدارة الطوارىء والأزمات والكوارث

أعلن تقرير المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2020 الصادر مؤخراً أن دولة الإمارات تبوأت المراتب الأولى عربياً والثانية عالمياً في مؤشر الاستجابة لإدارة أزمة جائحة كوفيد19،

تتبوأ دولة #الإمارات المراتب الأولى عربياً والثانية عالمياً في مؤشر الاستجابة لإدارة أزمة جائحة #كوفيد19، وذلك وفق تقرير المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2020 الصادر مؤخراً.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/6Ij9K5tkpW — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 15, 2021

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