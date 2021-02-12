تصاميم جديدة تضمن الخصوصية لبيوت خورفكان الشعبية

المصدر: الشارقة - وام

أكدت دائرة الأشغال العامة في الشارقة أنها بادرت بتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، فور ورودها، مشيرة إلى مطالبة سموه بإعداد تصاميم جديدة للبيوت الشعبية في خورفكان، لإيجاد الخصوصية اللازمة لها.

وكان صاحب السمو حاكم الشارقة وجّه الدائرة، عبر مداخلة هاتفية في برنامج «الخط المباشر» الذي يبث من أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة، أمس، بإيجاد الخصوصية للبيوت الشعبية جراء وجود بنايات جديدة مطلة عليها من خلال إنشاء مبانٍ إضافية داخلها من ناحية الجدار المطل على البنيان الطويل، على أن تتضمن معالجات معمارية ومرافق مناسبة، ومن ثم رفع الجدار دوراً إضافياً ليصبح «دروة»، أي بناء ساتراً، للحفاظ على خصوصية أهل البيت.

وأكد رئيس الدائرة، المهندس علي السويدي، زيارة موقع البيوت الشعبية والبنايات المطلة عليها برفقة عدد من المسؤولين من الجهات الحكومية والمهندسين المختصين، لدراسة آلية وضع المرافق وفق المخططات الهندسية.

وأضاف أن الدائرة باشرت فور صدور توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، بوضع الخطط لإنجاز المشروع في وقته المحدد، حرصاً على تحقيق الاستقرار وإيجاد الخصوصية اللازمة، مؤكداً متابعة سموه الدائمة وملامسته لهموم أبنائه المواطنين من أجل توفير الحياة الكريمة لهم، واهتمام سموه المستمر بالنهوض بالبنية التحتية وتوفير المسكن الملائم المراعي لخصوصية أفراد المجتمع.

وأكد السويدي متابعة أدوار المهندسين بالدقة اللازمة، وبجميع التفاصيل، وتوجيه الإدارات المعنية بتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاز المشروع بسرعة قياسية.

«أشغال الشارقة» زارت موقع البيوت الشعبية برفقة مسؤولين حكوميين ومهندسين.

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