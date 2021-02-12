توظيف.. 4 أنشطة لتقييم أعضاء بنك المهارات الحكومية

المصدر: إعداد : أشرف جمال

حدد دليل إرشادي أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أربعة أنشطة رئيسة تساعد في رفع تقييم أداء أعضاء بنك المهارات الحكومية بشكل سنوي، من قبل إدارة الاستراتيجية والمستقبل، أو فرق إدارة المعرفة (إن وجدت).

وأوضحت أن التقييم يتطلّب الالتزام بتقديم حد أدنى من الخدمات خلال المشاركة في الأنشطة الأربعة، التي تشمل أولاً تقديم الاستشارات، بحيث يجب على كل أعضاء البنك المشاركة في مشروع واحد بحد أدنى.

وأضافت أن النشاط الثاني المؤتمرات والندوات، بحيث ينبغي على العضو الاشتراك في الندوات أو المؤتمرات متحدثاً بمجال الخبرة، وحضور المؤتمرات والندوات لتقديم المقارنات المعيارية، وثالثاً التدريب والتطوير، ويلزم كل عضو في بنك المهارات تنظيم ورشتَي تدريب، أو المشاركة فيهما بحد أدنى خلال العام.

وذكرت أن النشاط الرابع نقل المعرفة، مؤكدة على ضرورة الحصول على تقييم مُرضٍ، ونشر ورقة عمل أو مقال بموقع البنك، وعقد طاولات للحوارات التخصصية.

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