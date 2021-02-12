توظيف .. 82 ألف موظف حكومي استفادوا من «المورد»

المصدر: إعداد : أشرف جمال

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن نحو 82 ألف موظف في الحكومة الاتحادية استفادوا من الدورات والورش التدريبية، التي تقدمها بوابة التعلم الإلكتروني في الحكومة الاتحادية «المورد»، وذلك منذ إطلاقها أواخر عام 2019 حتى نهاية العام الماضي.

وأوضحت الهيئة أن منصة «المورد» تعد المنصة الرسمية الأولى للتدريب والتعلم الإلكتروني في دولة الإمارات، حيث استفاد نحو 82 ألف موظف يعملون في الوزارات والجهات الاتحادية من قائمة البرامج التدريبية المتاحة عبر المنصة، كما بلغ إجمالي عدد الساعات التدريبية المطروحة ضمنها حوالي 105 آلاف ساعة تدريبية.

وأشارت إلى أن عدد الشهادات الإلكترونية الصادرة عن منصة المورد، منذ تدشينها وحتى نهاية العام الماضي، بلغ نحو 42 ألف شهادة مشاركة، كما تجاوز عدد الورش والدورات التدريبية المتاحة على البوابة حاجز 750 دورة تدريبية تخصصية وعامة، في مختلف المجالات، ويمكن للوزارات والجهات الاتحادية تنسيب موظفيها للاستفادة منها، كل حسب اختصاصه.

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