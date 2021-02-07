طقس مغبر مع انخفاض في درجة الحرارة

المصدر: أبوظبي - وام

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، على بعض المناطق الساحلية والغربية، وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف، ورطباً ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

كما توقع المركز أن تكون حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية 15 - 25كم، تصل إلى 35 كيلومتراً في الساعة، والموج في الخليج العربي يكون متوسطاً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 08:27، والثاني عند 23:06، والجزر الأول عند الساعة 16:25، والثاني عند الساعة 02:31.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون بحر عمان خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند 19:37، والثاني عند الساعة 06:01، والجزر الأول عند الساعة 12:15، والثاني عند الساعة 00:52.

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