الطقس مغبر وغائم جزئياً

المصدر: أبوظبي - وام

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبراً إلى غائم جزئياً، يصبح غائماً أحياناً على البحر، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، فيما تكون حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية بسرعة تراوح ما بين 15 و25 تصل إلى 35 كم/‏‏‏س. وذكر المركز أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط، فيما يحدث المدّ الأول عند الساعة 20:59 والثاني عند 08:27، والجزر الأول عند الساعة 14:55 والثاني عند الساعة 01:08. ولفت إلى أن الموج في بحر عمان سيكون خفيفاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:17 والثاني عند الساعة 04:35، والجزر الأول عند الساعة 11:07 والثاني عند الساعة 23:21.

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