«الهوية» توفر خدمات استباقية لتقليل أعداد المخالفين

المصدر: أحمد عابد -أبوظبي

أفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، بأنها توفر خمس خدمات استباقية للجمهور، هي: تجديد جوازات سفر المواطنين، وتجديد بطاقات الهوية الإماراتية للمواطنين، وخدمة تعديل وضع، وتمديد التأشيرات، وخدمة دفع الغرامات.

وأوضحت أن الخدمات الاستباقية تستهدف زيادة الوعي لدى المتعاملين، حيث سيتم إشعارهم بالإجراءات الاستباقية اللازمة حسب حالتهم، بهدف تقليل نسبة المخالفين في الدولة، حيث سيتم إنشاء طلب المتعامل آلياً، وإشعاره قبل فترة المخالفة، لزيادة رضا المتعاملين عن طريق تقديم خدمة مميزة لهم وفق أفضل الممارسات وأعلى المعايير العالمية، وتقليل زمن إنجاز الخدمة.

وذكرت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أنه في إطار الحرص على تقديم خدماتها وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات، ومن منطلق تسهيل إجراءات تقديم الخدمة للمتعاملين، استحدثت مبدأ الخدمات الاستباقية، حيث يقوم النظام آلياً بإنشاء طلب من الخدمة المناسبة التي يحتاجها المتعامل وفقاً لبياناته وحالته، ثم يتولى إشعار المتعامل بالطلب الذي تم إنشاؤه، ليعتمده المتعامل دون الحاجة إلى إعادة إدخال أي بيانات أو مرفقات، وتتم عملية دفع الرسوم اللازمة للطلب.

وأكدت أن مبادرة الخدمات الاستباقية ستمكن فئة كبيرة من المتعاملين من الشركات والأفراد من الاستغناء عن خطوة دفع الرسوم بأنفسهم، حيث سيتولى النظام آلياً عملية استقطاع الرسوم، وذلك من خيارات الدفع المسجلة مسبقاً في حساباتهم الشخصية، مثل المحفظة الإلكترونية أو بطاقات الائتمان. وأكدت الهيئة أنها عملت على توفير وتمكين أصحاب الهمم من خدمات عدة تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، كما عملت على تعزيز فرص عمل لأصحاب الهمم، ودمجهم في مختلف الأنشطة الحياتية والمجتمعية، وضمان العيش الكريم لهم، وتوافر الفرص العادلة في كل المجالات والخدمات.

وذكرت أنها تقدم الدعم المباشر لهذه الفئة للحصول على خدماتها عبر الموقع الإلكتروني من خلال توفير المساعد الافتراضي بلغة الإشارة، أي عندما يشير المستخدم بالمؤشر على نص معين، تبدأ الشخصية الكرتونية بترجمته إلى لغة الإشارة، وكذا خاصية تحويل النص إلى كلام مسموع، وتوفير خاصية تحويل الكلام إلى نص مكتوب، والقراءة الليلية. وذكرت أنها تتولى إعفاء كبار السن (70 سنة فما فوق)، غير القادرين على الوصول إلى مراكز سعادة المتعاملين في إمارات الدولة، من رسوم الخدمة العاجلة في مراكز سعادة المتعاملين، على أن يثبت ذلك بموجب خلاصة القيد أو جواز السفر أو أية وثيقة أخرى معتمدة في الدولة، تفيد تحديد سنّ المتعامل، كما يتم إعفاؤهم من إجراء البصمة عند تجديد بطاقة الهوية في حال سبق التقاط بصماتهم، وكذا من الرسوم التأخير الإدارية.

الخدمة الاستباقية

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أن الخدمة الاستباقية هي التي تقدم إلى المتعامل بشكل تلقائي، قبل أن يتقدم المتعامل لها، وتستهدف فئات المواطنين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والشركات. وأفادت الهيئة بأنه إلى جانب الخدمات الخمس الاستباقية، تم تصنيف تسع خدمات بالأولية ذاتها، وهي: إصدار بطاقة هوية جديدة، تجديد بطاقة الهوية، إصدار إذن دخول، إصدار تصاريح الإقامة، تجديد تصاريح الإقامة، إصدار خلاصة قيد جديدة، تعديل بيانات خلاصة قيد، إصدار جواز سفر، وتجديد جواز.

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