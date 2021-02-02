أبرز ما جاء في الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول المستجدات المتعلقة بكورونا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تنقل إليكم صحيفة «الإمارات اليوم»، عبر موقعها الإلكتروني، وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرز ما جاء في الإحاطة الإعلامية، المتعلقة بآخر مستجدات فيروس كورونا والوضع الصحي في الدولة.

أبرز ما جاء في الإحاطة الإعلامية اليوم:

- استجابة أفراد المجتمع للحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كوفيد19 تمثل الخيار الأمثل للحفاظ على صحة المجتمع، والحد من انتشار الفيروس، والانطلاق إلى مرحلة التعافي المستدام التي تضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة المجتمع والعودة التدريجية للحياة الطبيعية.

- تستكمل الإمارات منهجيتها الخاصة بالفحوصات الهادفة للتقصي والحد من انتشار الوباء عبر إجراء فحوصات مكثفة لمختلف فئات المجتمع حيث تجاوز إجمالي عدد الفحوصات 26 مليون فحص، وهو إنجاز يحسب للدولة لتبنيها نموذج رائد في مواجهة الجائحة، وتخفيف آثارها على المجتمع.

- معدل الإصابة بالنسبة لإجمالي الفحوصات يعد من الأقل إقليمياً وعالمياً، وهذا يرجع إلى فاعلية الإجراءات المتخذة، وتطبيق أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، والوعي المجتمعي بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

- تأتي دولة الإمارات في مقدمة دول العالم التي أجرت فحوصات لفيروس كورونا نسبة إلى إجمالي عدد السكان.

- رغم الارتفاع في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد19 في الدولة، إلا أن الإمارات تمتلك القدرة على التعامل مع هذه الزيادة من خلال منهجية مرنة ورشاقة عالية في التعامل مع المستجدات.

- تعمل الإمارات على تبني أحدث العلاجات المبتكرة، وتعزيز الطاقة الاستيعابية للقطاع الصحي، وتتوسع في إجراء الفحوصات وتوفير المستلزمات الطبية والوقائية، لرفع الكفاءة لتحقيق التعافي المستدام والتي تنسجم مع الأولويات الوطنية في مرحلة التخطيط للتعافي من أزمة كوفيد19.

-أهم ما يميز نهج الإمارات في التعامل مع جائحة كورونا أنها توازن بين الحفاظ على سلامة المجتمع واستمرار الأنشطة الاقتصادية في القطاعات الرئيسية بصورة آمنة.

- تتبنى الإمارات حزمة من المقومات والإجراءات الاحترازية والوقائية تضمن للجميع قضاء وقت رائع ومميز في الدولة ضمن بيئة آمنة.

- تمتلك دولة الإمارات أفضل الخدمات التي يمكن أن يستمتع بها أي زائر أو سائح، وقد نجحت في توفير تجربة "السياحة الآمنة" لزوارها من مختلف الجنسيات، ما يعزز من سمعتها ومكانتها ضمن أفضل الوجهات السياحية حول العالم.

- جهود الدولة أثمرت تصاعداً في الإقبال على تلقي اللقاح، ضمن خطة وطنية تهدف للوصول بأعداد المطعّمين إلى أكثر من 50% من السكان خلال الربع الأول من العام الجاري سعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم.

- يساعد الوصول للمناعة المكتسبة في تقليل نسبة الإصابة والسيطرة على انتشار الفيروس. والتي عززت من بناء بيئة آمنة لاستقبال السياح، كما حرصت الدولة على رفع الوعي المجتمعي بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة كافة أفراد المجتمع والزوار.

- يعد الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من جانب أفراد المجتمع من أهم أدوات الدولة لمواجهة جائحة #كورونا، ولهذا فإن المخالفين لهذه الإجراءات يواجهون عقوبات ومخالفات نتيجة اهمالهم واستهتارهم، يشمل ذلك المؤسسات والأفراد.

- الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الإمارات، والحملة الوطنية للتطعيم، وفرض حزمة من العقوبات والمخالفات أتت ضمن خطط مدروسة لتأمين بيئة آمنة وخطوة للعودة للحياة الطبيعية وستشهد الفترة القادمة تشديد أكبر في الإجراءات والتعامل بصرامة ضد المخالفين.

- تسير دولة الإمارات بخطى ثابته وواثقة نحو احتواء الجائحة الحالية والمضي قدماً لمرحلة التخطيط للتعافي بكل ثقة واقتدار بتكاتف جميع مؤسسات الدولة وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.

- نؤكد أن أخذ اللقاح بات واجباً إنسانياً وأخلاقياً على الجميع، من أجل صحة وسلامة المجتمع ودعماً للجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لمكافحة الفيروس والقضاء عليه.

- نهيب بالجميع الالتزام والتقييد بجميع الإجراءات المعلن عنها لحمايتكم وحماية عائلاتكم ومجتمعكم وعدم تداول الشائعات وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

- التعامل مع التحدي الصحي الحالي والخروج منه يتطلب تكاتف ووعي مجتمعي مسؤول والطريقة الأكثر فعالية له اليوم هو اللقاح لعودة الحياة لطبيعتها وهو وسيلتنا الآمنة لحماية أنفسنا وعائلاتنا ومجتمعاتنا.

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