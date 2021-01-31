طقس الأسبوع: رطوبة وضباب وانخفاض وارتفاع في «الحرارة»

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس الاثنين، رطباً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية، يصبح صحواً إلى غائماً جزئيا أحياناً، مع حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة، لافتاً إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة بوجه عام ونشطة أحياناً على البحر، تتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسط إلى مضطرب أحياناً خاصة غرباً في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

وأفد المركز بأن طقس الثلاثاء سيكون رطباً مع فرصة تشكل ضباب وضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية، ويصبح صحواً إلى غائماً جزئياً أحياناً .

وأشار إلى ان الرياح ستبقى شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة ونشطة أحيانا نهاراً على البحر، سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يظل متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأوضح أن طقس الأربعاء سيشهد تشكّل ضباب وضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، ثم يكون صحواً إلى غائماً جزئياً، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف على بعض المناطق الشرقية و الشمالية.

ولفت إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 كم/ س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأكد المركز أن طقس الخميس سيشهد استمرار تشكّل ضباب وضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، ثم يصبح صحواً إلى غائماً جزئياً، مع ارتفاع اخر في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية شرقية – جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يبقى خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون طقس الجمعة رطباً، مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الغربية– صحو إلى غائم جزئيا أحياناً، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يظل خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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