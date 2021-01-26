شرطة أبوظبي تتصدى للمخدرات بالتوعية

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

نظمت شرطة أبوظبي محاضرة عن بُعْد بعنوان: «عالم المخدرات وكيفية وقاية الشباب منها»، ضمن خدمة التوعية والتثقيف الأسري، بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية، من خلال نظام «مايكروسوفت تيمز».

وقدم النقيب بمديرية مكافحة المخدرات في شرطة أبوظيي، يوسف الحمادي، تعريفاً للحضور بالمخدرات وأسباب انتشارها، وأسباب الانزلاق في براثنها عند الشباب، والعوامل العامة والخاصة المؤدية للتعاطي، وكيفية حياة المدمن، وطرق الوقاية من المخدرات. وأكد الحمادي اهتمام شرطة أبوظبي بالتوعية من مخاطر هذه الآفة، حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده، ومواكبتها التطور لمواجهة أساليب مروجي المخدرات، بالتعاون مع مختلف الأجهزة الشرطية محلياً وإقليمياً ودولياً، وتكثيفها الجهود لتجفيف منابعها والتصدي لمخاطرها. ولفت إلى أن مكافحة المخدرات مسؤولية مجتمعية، معتبراً أن الأسرة خط الدفاع الأول في التصدي للآفة، مؤكداً أهمية تعزيز التوعية والتثقيف بين الطلبة.

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