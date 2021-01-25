معهد الشارقة للسياقة يقدم خصم 10% لمن تلقوا لقاح كوفيد-19

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

قال المدير التنفيذي لمعهد الشارقة للسياقة طارق عبدالرحمن آل صالح، خلال استضافته في برنامج أمن يا بلادي الذي تقدمه شرطة الشارقة عبر أثير إذاعة الشارقة أن المعهد يساهم بشكل كبير في تعزيز رضا وسعادة المتعاملين بالخدمات التي يقدمها لهم، وله دور في تنفيذ المبادرات المجتمعية لتشجيع الأفراد على الحفاظ على صحتهم وضمان سلامتهم.

وبين أن من أبرز المبادرات المتنوعة التي يقدمها المعهد، لتشمل أكبر عدد من فئات المجتمع، مبادرة "تخفيض ما نسبته 10% من قيمة الخدمات للأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لكوفيد-19"، وذلك دعماً للتوجهات الحكومية في هذا الخصوص، إضافة لعدد من المبادرات التي تنفذ بالتعاون الشركاء الاستراتيجيين، الهادفة لخدمة مختلف فئات المجتمع، والتي تشمل "أصحاب الهمم"، وتدريب رجال الشرطة والدفاع المدني والإسعاف، وغيرها من المبادرات الفاعلة.

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