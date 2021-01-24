الطقس اليوم مغبر إلى غائم جزئياً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبراً، يصبح صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، ويمسي رطباً ليلاً وصباح غد، مع احتمال تشكل ضباب خفيف على المناطق الغربية، وحركة الرياح شمالية شرقية - شمالية غربية /‏‏‏ 15 - 30 كم/‏‏‏ساعة، تصل إلى 40 كم/‏‏‏س.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً - مضطرباً أحياناً، ويحدث المدّ الأول عند الـ09:36 والثاني عند الـ23:40، والجزر الأول عند الـ17:25 والثاني عند الـ02:39.

ويكون الموج متوسطاً في بحر عمان، ويحدث المدّ الأول عند الـ20:17 والثاني عند الـ06:18، والجزر الأول عند الـ13:02 والثاني عند الـ01:23.

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