محمد بن راشد: هذا نموذج للموظف الحكومي في الإمارات

المصدر: ترجمة حسين شحادة

شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، موقفا لصحافية أجنبية ، حصل معها في إحدى محطات المترو، وذلك من خلال تغريدة على "تويتر" قالت فيها إنها واجهت لحظة حرجة عندما انتبهت أنها نسيت حقيبتها في المنزل ولا تملك أي رصيد في بطاقتها، فما كان من أحد موظفي محطة مترو "أبراج الإمارات" في دبي وصفته بـ"سوبر مان"، الا أن قام بإعادة شحن بطاقتها الخاصة بالمواصلات العامة من حسابه الشخصي رافضا أي محاولة منها لإعادة المال إليه في وقت لاحق.

وشارك سموه القصة تحت عنوان: نموذج للموظف الحكومي في الإمارات بعد أن نشرتها صاحبتها الصحافية آشلي ستيوارت على "تويتر" باللغة الإنكليزية.

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