بلدية الفجيرة تصادر 130 جهازاً محظوراً لصيد الكروان

المصدر: سمية الحمادي- الفجيرة

تمكنت بلدية الفجيرة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الفجيرة من مصادرة 130 جهازاً لصيد الكروان حملة نفذتها أخيراً.

وأفادت البلدية بأن عمليات المصادرة تمت من قبل مفتشي البلدية وفق القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها والمعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2006 والذي يحظرعمليات صيد الطيور مثل الكروان المهاجر المهدد بالانقراض، وتصل عقوبات المخالفة إلى الحبس والغرامة المالية.

وقالت مدير إدارة الخدمات العامة والبيئة، المهندسة فاطمة الشراري، إن البلدية تبذل كل جهودها من أجل مكافحة الصيد الجائر سواء الطيور البرية أو البحرية، إضافة إلى حظر استخدام الأجهزة والمعدات المضللة للطيور بغرض الإيقاع بها، مؤكدة أن الحفاظ على الطيور المهاجرة يشكل أحد قضايا الحفاظ على منظومة التنوع الحيوي في الدولة.

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