تحصين نزلاء ونزيلات المؤسسات العقابية والإصلاحية في بـ "لقاح كورونا"

المصدر: محمد فودة-دبي

ضمن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في السعي نحو الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم بجرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا "كوفيد 19"، باشرت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي بإعطاء اللقاح للنزلاء والنزيلات الراغبين في الحصول عليه.

وأبدى النزلاء سعادتهم بالحصول على الجرعات، منوهين بجهود شرطة دبي وتسخيرها لكافة الإمكانيات من أجل تسهيل عملية الحصول على التطعيم، وجهود كافة الطواقم الطبية في السجون العاملة على تقديم التطعيم لهم وتقديم التعليمات والإرشادات الطبية والفحوص ذات الصلة.

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