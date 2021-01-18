شرطة أبوظبي تدعو إلى متابعة الطقس قبل تحريك المركبة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى متابعة حالة الطقس قبل تحريك المركبة، وخفض السرعات وترك مسافة أمان كافية واستخدام ماسحات الزجاج وإضاءة السيارة لرؤية الطريق بوضوح في حال انخفاض الرؤية الأفقية، والتأكد من جاهزية المركبة بشكل خاص أثناء تقلبات الطقس، وإجراء الصيانة اللازمة وفحص سلامة المكابح والإطارات.

وناشدتهم التقيد بالسرعة المحددة على طرق الإمارة في أوقات الضباب، وهي 80 كم/‏‏ساعة.

وأشارت إلى أن السرعات تتغير مع تغير الأحوال الجوية على اللوحات الإرشادية الإلكترونية على الطرق، وتنبيه السائقين بخفضها في الظروف الجوية المتقلبة.

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