منصور بن محمد يتفقد عدداً من مراكز تطعيم كورونا في دبي ويدعو الجميع لتلقي اللقاح

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دعا سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي كافة فئات المجتمع لتلقي لقاح كوفيد-19 عبر مراكز التطعيم المعتمدة المنتشرة في مختلف أنحاء مدينة دبي، والتي توفر اللقاح بالمجان للمواطنين والمقيمين، مشيراً سموه إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمتابعة المستمرة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، لتوفير كافة الإمكانات وضمان تسهيل الإجراءات حتى يتمكن الجميع من الحصول على اللقاح وصولاً إلى تحقيق التعافي المستدام من" كوفيد 19".

وقال سموه: "ما نشهده اليوم من إقبال متزايد على تلقي لقاح كوفيد – 19 يشير بكل وضوح للنجاح الكبير حققت دبي ودولة الإمارات في السيطرة على الجائحة، بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، التي لا تدخر جهداً لضمان أعلى مستويات الحماية والسلامة لجميع أفراد المجتمع، وتوفير كافة السبل والإمكانات لضمان تحقيق ذلك".

وأضاف سموه: " لا شك أن كل ما تحقق من نجاحات، وما تبذله حالياً فرق العمل من جهود نتاج لمنظومة عمل مشتركة بين كافة الجهات المعنية على المستويين المحلي والاتحادي، ونعمل كفريق واحد لتجاوز هذه الجائحة. ومع كل ما تحقق ندعو الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة، وتضافر جهود مختلف فئات المجتمع وصولا إلى مرحلة التعافي التام وعودة الحياة إلى طبيعتها بصورة كاملة".

جاء ذلك خلال تفقّد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري، لعدد من المراكز الصحية المخصصة للتطعيم ضد كوفيد-19 في دبي، والبالغ عددها حتى الآن 120 مركزاً منتشراً في مختلف مناطق دبي.

واستهل سموه جولته بزيارة مركز تطعيم قاعة الليسيلي التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، حيث كان في استقباله وزير الصحة ووقاية المجتمع عبد الرحمن العويس، وتابع سموه سير العمل في المركز وعمليات التطعيم التي تقوم بها الفرق الطبية المتخصصة في إطار الحملة الموسعة للتطعيم ضد كوفيد- 19 دعماً لجهود دولة الإمارات الشاملة لتعزيز وقاية أفراد المجتمع وتوفير كافة السبل الآمنة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم.

كما تفقد سموه مركز التطعيم التابع لصحة أبوظبي في " دبي باركس آند ريزورتس" حيث إطلع من المدير التنفيذي للعمليات في شركة صحة الدكتور مروان على الكعبي، و المدير التنفيذي للعمليات في مستشفى الرحبة الدكتور مبارك حمد الدرمكي، على سير العمليات داخل المركز ونسب الاقبال وتوافر اللقاح للفئات المستهدفة.

وختم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم جولته في مركز "ون سنترال" في منطقة مركز دبي التجاري العالمي، حيث كان في استقبال سموه رئيس مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا الدكتور عامر أحمد شريف، الذي قدم لسموه شرحاً مفصلا حول عمل المركز والإجراءات الاحترازية المطبقة للحفاظ على المستفيدين من لقاح كوفيد - 19.

مواقع توافر اللقاح في دبي

ويتو­­فر لقاح كوفيد – 19 في دبي في مستشفيات "راشد، ودبي، ولطيفة، وحتا، ومركز أبتاون مردف، وشبكة مستشفيات ميديكلينك- 13 موقع، وخدمات السيارات الخاصة بواقع ثلاث سيارات، كما يتوفر اللقاح في مراكز الرعاية الصحة الأولية ومنها: مركز المزهر، وزعبيل الصحي، والبرشاء، وند الحمر ، والصفا، والبدع، وند الشبا، والمنخول، والطوار، واللسيلي، بالإضافة إلى مراكز الاتحاد الصحي، وهور العنز، والقصيص، والمستشفى الميداني – دبي باركس، وخيمة الخوانيج، وخيمة الفحص - ميناء راشد، ومستشفى الإمارات التخصصي بواقع 22 موقع، وشبكة برجيل، وشبكة VPS في موقعين، وشبكة مستشفيات NMC في تسعة مواقع.

التوسع لمواكبة الاقبال

وفي إطار التوسع في حملة التطعيم الشاملة ضد كوفيد - 19، وتلبية الطلب المتزايد على أخذ اللقاح، يجري العمل حالياً على تجهيز وإضافة عدد من المراكز الصحية في عدة مواقع مختلفة في إمارة دبي، حيث انتهت هيئة الصحة بدبي مؤخراً من إضافة مركز "ون سنترال" للتطعيم ضد كوفيد-19 في منطقة مركز دبي التجاري العالمي، بطاقة استيعابية تصل إلى أربعة آلاف شخص يومياً، وفقاً لمقتضيات الحاجة المتنامية، كما ضمت الهيئة مركزين صحيين إلى مراكزها، إضافة إلى تخصيص ثلاثة مراكز أخرى للتطعيم في مستشفيات "راشد، ودبي، ولطيفة للنساء والأطفال"، والتي تم تخصيصها لتطعيم الكوادر الصحية في المستشفيات الثلاثة إلى جانب الكوادر العاملة في القطاع الصحي الخاص.

متابعة

وأكدت "صحة دبي" أنها تتابع عن كثب عمليات التطعيم الجارية في مراكزها المنتشرة في جميع أنحاء دبي، كما تتابع كذلك عمليات التسجيل وحجز المواعيد من خلال تطبيق الهيئة على الهواتف الذكية (DHA)، ومركز الاتصال الموحد، والرقم المجاني (800342)، للوقوف على قوائم المسجلين لأخذ التطعيم، ومن ثم المسارعة في توسيع نطاق الحملة وفتح مراكز جديدة لتوفير اللقاح مع تبسيط جميع إجراءات الحصول على التطعيم، تسهيلاً على المستهدفين من التطعيم، وأوضحت الهيئة أن الفترة المقبلة ستشهد إضافة مراكز أخرى للتطعيم، مواكبة للإقبال المتزايد على تلقي اللقاح.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news