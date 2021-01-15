محمد بن راشد : الدول تشيب إذا فقدت حماستها .. وتهرم إذا فقدت دافعيتها

المصدر: متابعة الامارات اليوم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي،، أن التنافس يمنح العقول شباباً دائماً، وأن الدول تشيب إذا فقدت حماستها.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "علمتني الحياة أن الدول تشيب إذا فقدت حماستها، وتهرم إذا فقدت دافعيتها، وتشيخ إذا فقدت روح القتال، حتى وإن زاد شبابها، العقول التي تملؤها شعلة التنافس لا تشيب أبداً".

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