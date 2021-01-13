المصدر: وجيه السباعي - دبي

تخطط هيئة الصحة في دبي لتقديم لقاح «فايزر-بايونتيك» لجميع فئات المجتمع في دبي، مارس المقبل، بعد الانتهاء من تطعيم الفئات ذاتالأولوية.

وقالت المديرة التنفيذية لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض رئيسة اللجنة التوجيهية لتطعيم «كوفيد-19» في الهيئة، الدكتورة فريدةالخاجة، لـ«الإمارات اليوم»، إن حملة التطعيم في مراكز الهيئة تشهد زيادة يومية في عدد الراغبين في أخذ اللقاح، الأمر الذي يرجح انتهاءالمرحلة الأولى قبل موعدها المحدد (نهاية مارس)، وبداية المرحلة الثانية قبل الموعد المحدد لها (أوائل أبريل).

وتنفذ حملة التطعيم على مرحلتين، بدأت الأولى في 23 ديسمبر العام الماضي، واستهدفت الفئات ذات الأولوية من المواطنين والمقيمين، فيفئات تضم كبار المواطنين وكبار السن من المقيمين، وأصحاب الأمراض المزمنة، ومنتسبي خط الدفاع الأول والوظائف الحيوية، فيما تستهدفالمرحلة الثانية جميع شرائح المجتمع.

وذكرت الخاجة أن الهيئة تهدف إلى تحقيق المناعة المجتمعية، بتغطية ما لا يقلّ عن 70% من سكان الإمارة، مضيفة أن اللقاح آمن وفعالللوقاية من «كوفيد-19»، مطالبة فئات المجتمع كافة بأخذه

«صحة دبي» تخطط لإتاحة لقاح «كوفيد-١٩» للجميع مارس المقبل #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/Wcg4YH4Ac0 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) January 13, 2021

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