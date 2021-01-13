محمد بن راشد يعزي في وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ، عزاءه الشخصي لأسرة آل سعود .. ولجميع محبي وملاك الخيل في العالم في وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن .

وقال سموه عبر تويتر: عزائي الشخصي لأسرة آل سعود .. ولجميع محبي وملاك الخيل في العالم في وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن .. صديق ورفيق حياة في حب الخيل .. الفارس الذي ترجل بعد أن ملك قلوبنا بطيبته ورقيّه .. رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه .. وإنا لله وإنا إليه راجعون..

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news