مكتوم بن محمد يتفقد سير العمل في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تفقّد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، صباح اليوم مقر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، حيث اطلع سموه على سير العمل في الإدارة وما تقوم به من جهود في سبيل تطوير منظومة العمل لديها بتبني أحدث التقنيات بما يسهم في تعزيز الأداء والوصول إلى أعلى مستوياته وفق أفضل المعايير العالمية وبما يتناسب مع مكانة دبي الرائدة كمركز حيوي لأنشطة المال والأعمال ومقصد سياحي رئيس في المنطقة.

واستمع سموه خلال الزيارة التي رافقه فيها مدير عام الإدارة وعدد من مساعديه ومديري ورؤساء الاقسام في الإدارة اللواء محمد أحمد المري، إلى شرح حول جهود التطوير المستمرة في الإدارة لاسيما في مجال التحول نحو البيئة الذكية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهذا الشأن، فيما قدم عدد من الكوادر الوطنية الشابة لسمو نائب حاكم دبي عرضاً مفصلاً حول تلك الجهود وعمل ومهام أقسام الإدارة والمعايير التي يتم العمل بها من أجل ضمان أعلى مستويات الراحة للمسافرين عبر مختلف المنافذ الجوية والبحرية والجوية.

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