انخفاض طفيف في درجات الحرارة

المصدر: أبوظبي - وام

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف على السواحل الغربية، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتكون شرقية - شمالية غربية /‏‏ 15 - 25 تصل إلى 30 كم/‏‏س. وذكر المركز أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:02 والثاني عند 01:11 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 18:27 والجزر الثاني عند الساعة 05:17.

وأشار إلى أن الموج في بحر عمان سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند 21:24، والمد الثاني عند الساعة 08:09، بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 14:16، والجزر الثاني عند الساعة 03:01.

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