94 ألف شخص يتلقون لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ 24 الماضية

تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوفير لقاح " كوفيد 19 " لأكثر من 50% من سكان الدولة، أعلنت الوزارة عن تلقي 53,859 شخصا جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 941,556 جرعة.

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية عن اطلاق حملة وطنية تدعو إلى تلقي اللقاح وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

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