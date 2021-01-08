طقس الأسبوع: أمطار خفيفة وبرودة ليلية

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة تتعرض لامتداد منخفض جوي سطحي على الجانب الشرقي، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، منوهاً بأن الطقس يكون غائماً جزئياً بوجه عام، معتدلاً نهاراً، وبارداً ليلاً، خصوصاً على المناطق الداخلية والجبلية، وغائماً أحياناً على البحر والجزر وبعض المناطق الساحلية الغربية، مع سقوط أمطار خفيفة نهاراً، فيما تكون الرياح معتدلة السرعة بوجه عام، وتكون نشطة إلى قوية أحياناً شمالاً، بينما يكون البحر متوسط الموج، يضطرب أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون الطقس، اليوم، صحواً إلى غائم جزئياً، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، ليكون معتدلاً نهاراً وبارداً ليلاً، خصوصاً على المناطق الداخلية والجبلية، مشيراً إلى أن الرياح ستكون شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على البحر شمالاً، وسرعتها تراوح بين 20 كم/‏‏‏‏س و30 كم/‏‏‏‏س، تصل إلى 40 كم/‏‏‏‏س على البحر الذي يكون متوسط الموج بوجه عام، يضطرب صباحاً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأوضح المركز أن طقس غدٍ سيظل صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وبارداً ليلاً، خصوصاً على المناطق الداخلية والجبلية، فيما تصبح الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها تراوح بين الـ15 كم/‏‏‏‏س و25 كم/‏‏‏‏س، وتصل إلى 35 كم/‏‏‏‏س على البحر الذي يكون متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وأشار إلى أن طقس الأحد سيستمر صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وبارداً ورطباً ليلاً حتى صباح الاثنين على بعض المناطق الداخلية، فيما تبقى الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تراوح سرعتها من 15 كم/‏‏‏‏س إلى 25 كم/‏‏‏‏س، تصل إلى 35 كم/‏‏‏‏س على البحر الذي يصبح خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وفي ما يتعلق بطقس منتصف الأسبوع، أفاد المركز بأن يوم الاثنين المقبل سيشهد طقساً صحواً إلى غائم جزئي بوجه عام، وبارداً ورطباً ليلاً حتى صباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط على البحر.

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