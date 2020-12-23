شرطة أبوظبي تحذر من الابتزاز الإلكتروني والتعامل مع الغرباء بـ"التواصل الاجتماعي"

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حذرت شرطة أبوظبي الجمهور من الوثوق بأشخاص مجهولين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، و تزويدهم ببيانات او معلومات او صور شخصية قد تُستغل في عمليات الابتزاز الالكتروني، و تجنب الدخول الى مواقع مشبوهة، والحيطة والحذر عند التعامل مع اشخاص غرباء او مجهولي الهوية ، وعدم قبول التواصل معهم و الوثوق بهم او ارسال صور او بيانات خاصة وحساسة.

وشددت على عدم نشر الصور ومقاطع الفيديو الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لاتتعرض للاختراق والقرصنة الإلكترونية، والاستيلاء عليها، واستخدامها من قبل ضعاف النفوس لابتزاز اصحابها.

وأوضحت ان الابتزاز الالكتروني هو إحدى صور الجريمة الإلكترونية التي تقوم على تهديد الضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين.

وحثت اولياء الامور على متابعة أبنائهم وتوعيتهم لعدم قبول صداقات من قبل أشخاص غير معروفين، ومدى خطورة مشاركة صورهم وبياناتهم عبر مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي والالعاب الالكترونية، وتوعيتهم بكيفية التصرف عند الوقوع في فخ الابتزاز.

وأكدت على أهمية دور الاعلام في توعية الشباب والشابات بعدم نشر صورهم العائلية الخاصة او مقاطع الفيديو في حسابات التواصل الاجتماعي أو حفظها في اجهزتهم الذكية ، حيث يمكن اختراق تلك الأجهزة أو حسابات التواصل.

وأوضحت ان جرائم الابتزاز يتم تنفيذها بعدة طرق من أبرزها استدراج الاشخاص عن طريق انشاء حسابات نسائية وهمية على منصات التواصل الاجتماعي هدفها في الظاهر التعارف وفي الباطن الابتزاز، وعند التعارف يتم فتح بث مباشر بالكاميرا وتصوير الضحية في وضع مخل بالآداب.

واكدت ان المحتال بعد كسب ثقة الشخص يعمل على طلب صور شخصية خاصة او اجراء مكالمات فيديو مع الضحية، ويلجأ المحتال الى بث مقطع فيديو مسجل يوهم الضحية بأنه حقيقة ، لايقاعه في فخ الرذيلة ، ثم يقوم بتسجيل المكالمة لاستخدامها في الابتزاز ثم استلام المبالغ المالية عبر التحويل عبر البنوك او محلات الصرافة او عن طريق العملة الرقمية تجنباً لكشف هويتهم.

وأوضحت انه على الرغم من وجود قانون وعقاب الا ان هذا النوع من الجرائم في ازدياد لخوف الكثيرين من الابلاغ عنه خشية الفضيحة والعار وذلك لارتباطه في الغالب بنشر صور في اوضاع مخلة ومطالب غير اخلاقية من جانب المبتزين.

وحثت في حالة التعرض لحالات الابتزاز الالكتروني ، على ضرورة عدم الخضوع للمبتزين، وعدم الاستجابة لطلباتهم او إرسال اية مبالغ مالية تحت ضغط التهديد، والتواصل بشكل سريع مع خدمة أمان التي تعمل على مدار الساعة وبسرية تامة ،على الرقم المجاني 8002626 (AMAN2626) أو بواسطة الرسائل النصية (2828) أو عبر البريد الالكتروني (aman@adpolice.gov.ae) أو من خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

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