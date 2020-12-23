«الإمارات للإفتاء» يجيز استخدام لقاح «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، برئاسة العلامة الشيخ عبدالله بن بيه، فتوى شرعية بجواز استعمال لقاحات «كورونا»، إعمالاً لمقاصد الشريعة المتعلقة بحفظ النفس البشرية، والقواعد الفقهية المفصلة في ذلك.

وجاء ذلك في سياق ما ورد للمجلس من اهتمام كثير من المسلمين بحكم استعمال اللقاح، وإجابة عن استفتاء توجَّه به للمجلس وزير الشؤون الإسلامية في مملكة ماليزيا حول الموضوع نفسه.

وبيّن المجلس أنَّه حتى لو اشتمل اللقاح في مكوناته على مواد نجسة أو محرمة، فإنَّه يجوز استعماله، إعمالاً لقاعدة «الاستحالة»، وقاعدة «جواز التداوي بالنَّجس إذا لم يلف (يوجد) غيره». ووضَّح المجلس أنَّ مرجع تحديد مدى فعالية اللقاح، وطبيعة المكونات، ومستوى الأعراض الجانبية، جهات الاختصاص الطبي، وأهل الخبرة من مراكز البحث الموثوقة.

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