غباش: ميزانية 2021 تعكس حرص القيادة على تعزيز قطاعات التعليم والصحة والإسكان

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أشاد رئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش، بسرعة الإنجاز "القياسي" الذي سجلته لجنةُ الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس، لمناقشة مشروع القانون الاتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي المُوحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة، وكذلك مشروع القانون الاتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2021، الذي وردَ إلى المجلسِ بصفة الاستعجال، موضحاً أن اللجنة حرصت على تناولِ هذا المشروع ودراسته خلال فترة زمنية قياسية فور وروده إلى المجلس بتاريخ 10 ديسمبر الجاري، ما يؤكدُ حرصَ لجانِ المجلس على القيامِ بالدورِ المنوط بها في إنجازِ كل ما هو مُدرجٌ على جدولِ أعمالِ المجلسِ بكل كفاءةٍ واقتدارٍ.

وأعرب غباش، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت صباح اليوم، عن كاملِ تقديرِ المجلس للقيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحبُ السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله"، وصاحبُ السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لحرصِهما المعهودِ دوماً على اعتمادِ الميزانية الاتحادية بما ينسجمُ مع الأهدافِ الاستراتيجية للدولةِ، وبما يُدعمُ الأسسَ الراسخةَ للعمل الحكومي المتميز، وعلى النحو الذي يَضمنُ رفعَ كفاءة الإنفاقِ وفاعليةَ التخطيط وتوجيهه نحو القطاعاتِ المهمةِ استراتيجياً والتي تستهدفُ ضمانَ جودةِ الحياة لمختلف أفراد المجتمع.

وأوضح أن هذا الحرص يعزّز كذلك القطاعات ذات الأولوية في التعليم والصحة وبرامج الإسكان للمواطنين، فكل ذلك يتسقُ وينسجمُ مع سياساتِ الدولة في تعاملِها مع كل ما يتعلقُ بالوطنِ والمواطنِ، وليس أدلُ على ذلك مما أظهرته من كفاءةٍ مشهودٌ بها داخلياً وخارجياً في التصدي باقتدارٍ لتداعياتِ أزمة جائحة كورونا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news