18.5 مليار درهم لتطوير الطرق الاتحادية خلال 3 سنوات

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

كشف وزير الطاقة والبنية التحتية – رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، سهيل بن محمد المزروعي، أن إجمالي ما تم إنفاقه على مشاريع تطير الطرق الاتحادية، خلال الفترة من 2017، إلى 2020، تخطى 18.5 مليار درهم، بينها ما يزيد على 7.5 مليار درهم لتجديد وتطوير وصيانة الطرق.

جاء ذلك رداً على سؤال برلماني وجهته النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، إلى الوزير، خلال جلسة المجلس التي عقدت صباح اليوم، بشأن "رصف الشوارع الداخلية في منطقة العجيلي برأس الخيمة".

وشدد الوزير على أن الوزارة تهتم بتطوير شبكة الطرق الاتحادية على كافة المستويات، وتعمل باستمرار على التنيسق والتواصل مع الجهات المحلية لمعالجة أي مشاكل في الطرق الداخلية، موضحاً أن دور الوزارة تكميلي في هذا الشأن.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news