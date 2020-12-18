15 مليون درهم القيمة الاسمية لأرقام المركبات المميزة في آخر مزاد علني للعام يعقد غدا

المصدر: هنادي أبو نعمة – دبي





تطرح هيئة الطرق والمواصلات في دبي غدا السبت، 90 رقما مميزا للوحات المركبات في مزاد علني، تبلغ قيمتها الاسمية 14 مليون و841 ألف درهم، وتتضمن رقمين مميزين ثنائيين، القيمة الاسمية لكل منهما مليون و700 ألف درهم، هما الرقمين R13، والرقم AA18، وهو الوحيد الذي يحمل كود ثنائي بين الأرقام المطروحة في المزاد.

وأعلنت الهيئة عن تنظيم المزاد الذي يحمل الرقم 105 في مزادات لوحات المركبات العلنية، ليكون آخر مزاد علني لأرقام المركبات المميزة يعقد خلال العام الحالي، وذلك في الساعة 4:30 من عصر يوم غد، في فندق انتركونتيننتال فيستفال سيتي. ولفتت الهيئة انتباه المشاركين في المزاد الى ضرورة التقيد التام بالإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من فيروس كوفيد 19.

وتشير القيمة الاسمية للرقم، الى سعره المبدئي عندما يطرح ليباع في قاعة المزاد، والذي ممكن ان يرتفع ويتضاعف عند المزيادة عليه، ليصل الى قيمة سعرية بنسبة زيادة لافتة أحيانا بالنسبة لبعض الأرقام.

وتتضمن قائمة الأرقام التي تطرح غدا في المزاد 3 ارقام ثنائية مميزة تضم أيضا الرقم W69 الذي تبلغ قيمته الاسمية 800 ألف درهم، كما تتضمن القائمة 42 رقم ثلاثي، تضم الرقم الثلاثي U300، الذي تبلغ قيمته الاسمية 280 ألف، بالإضافة الى 4 أرقام ثلاثية أخرى تبلغ القيمة الاسمية لكل منها 260 ألف وتشمل الأرقام U660، X110، X220، X770.

وستضم الأرقام المطروحة في المزاد أرقاما رباعية وخماسية للوحات المركبات المميزة وذلك من الفئات أو الأكواد (A-K-L-M-N-O-P-Q-R-T-U-V)

وبدأ التسجيل في المزاد اعتباراً من الأحد الماضي 13 ديسمبر الجاري، ووفقا للهيئة فانه يمكن للراغبين في الاشتراك في المزاد، التسجيل فيه من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة (www.rta.ae)، وتطبيق (دبي درايف) أو مراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول، ديرة، والبرشاء.

وأفادت الهيئة أن التسجيل سيكون متاحا أيضا في قاعة المزاد ابتداء من الساعة 2:00 ظهرا، إلا انه يفضل التسجيل المسبق في المزاد، حيث ستكون المقاعد محدودة وستمنح الأولوية للمشاركين في المزاد.

وأكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي للمشاركين أنها ستتخذ جميع الإجراءات الصحية الاحترازية في مكان إجراء المزاد العلني بالتعاون مع إدارة الفندق، وناشدت جميع الراغبين بالمشاركة في المزاد ضرورة التقيّد بتلك الإجراءات، تطبيقا لما هو متّبع في كافة انحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن بيع أرقام لوحات المركبات يخضع لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، وتشترط عملية المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي، وإيداع شيك تأمين موجه للهيئة بمبلغ 25 ألف درهم، بالإضافة إلى 120 درهماً رسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع، وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين المذكورة. ويمكن الدفع عن طريق بطاقة الائتمان عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال تطبيق دبي درايف.

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