طقس غائم غدا مع فرصة سقوط أمطار

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية خاصة الغربية مع فرصة سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الأحد على المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط ليلاً على البحر وتكون شمالية شرقية - شمالية غربية / 20 - 30 تصل إلى 40 كم/س.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن الموج في الخليج العربي سيكون متوسطا، يضطرب أحيانا غرباً آخر الليل، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 38: 10والثاني عند 23:49 والجزر الأول عند الساعة 17:36 والثاني عند الساعة 04:50 .

ولفت إلى أن الموج في بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند 20:35 والثاني عند الساعة 07:29 والجزر الأول عند الساعة 13:41 والثاني عند الساعة 02:05 .

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