حاكم أم القيوين: الإمارات تسابق الزمن لتحقق الصدارة العالمية

المصدر: أم القيوين - وام

قال صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، في كلمة وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة اليوم الوطني الـ49، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تسابق الزمن لتحقق الصدارة العالمية.

وأضاف: «في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحتفل الإمارات باليوم الوطني، لنستكمل خطط العمل لتحقيق أفضل النتائج في إطار الاستراتيجية المنهجية للـ50 عاماً الماضية، مستذكرين القاعدة الاتحادية المتينة، التي وضع خططها الشاملة الآباء المؤسسون، رحمهم الله، وفق رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

وأضاف: «لقد سعت حكومة دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى تطوير الأداء الحكومي وفق رؤية سموه لتحقيق التميز في قطاعات الخدمات كافة، وتعزيز الاقتصاد، وتأهيل القيادات الشابة لتأخذ دورها في تنفيذ المهام الوطنية للـ50 عاماً المقبلة».

وقال: «لقد دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الاستراتيجية الوطنية لعام 2050، لدفع عملية التنمية الشاملة، وبناء اقتصاد معرفي يعتمد على الإبداع والابتكار، ليكون الدعامة القوية للأجيال القادمة، ولتقود فرق العمل الوطنية مسيرة الخير والرخاء، لتتبوأ دولتنا الفتية الصدارة العالمية».

وأكد سموه: «شكلت قواتنا المسلحة الباسلة منذ قيام الاتحاد سياجاً أمنياً للوطن، وحظيت باهتمام كبير من لدن قيادتنا الرشيدة، وأسهمت في حماية المنجزات العظيمة التي طورت خلال السنوات الماضية من عمر الاتحاد قدراتها وإمكاناتها وفق أرقى المعايير العالمية، بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأسهم أبناء الوطن الأشاوس في حماية مكتسباتنا الوطنية، وصيانة أراضيه، والإسهام الفاعل في تنفيذ المهام خارج الوطن، سواء في المجال العسكري أو الإنساني، وأصبحت قواتنا المسلحة بكل صنوفها واحدة من أهم الجيوش في المنطقة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news