حاكم أم القيوين: الإمارات تسابق الزمن لتحقق الصدارة العالمية وفق أرقى المعايير

المصدر: أم القيوين-وام

قال صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين ان دولة الإمارات تحتفل باليوم الوطني الـ 49 في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة لنستكمل خطط العمل لتحقيق أفضل النتائج في إطار الاستراتيجية المنهجية للخمسين عاماً الماضية.

وأضاف سموه - في كلمة وجهها عبر مجلة "درع الوطن" بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 - نستذكر في هذا اليوم القاعدة الإتحادية المتينة التي وضع خططها الشاملة الآباء المؤسسون "رحمهم الله" وفق رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه" الذي وضع اللبنة الأولى للاتحاد، وأخذ أبناؤه الأوفياء بنهجه وطموحاته التي اعتمدت على بناء الإنسان وفق خطة شاملة بعيدة المدى مدعمة بتلاحم شعبي وإرادة قوية جمعت بين الأصالة والمعاصرة لبلوغ آمال وتطلعات أبناء الوطن وأصبحت الإمارات اليوم تسابق الزمن لبلوغ أهدافها لتحقق الصدارة العالمية وفق أرقى المعايير.

وفيما يلي نص كلمة سموه ..

" في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني التاسع والأربعين لنستكمل خطط العمل لتحقيق أفضل النتائج في إطار الاستراتيجية المنهجية للخمسين عاماً الماضية مستذكرين القاعدة الإتحادية المتينة التي وضع خططها الشاملة الآباء المؤسسون – رحمهم الله – وفق رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه" الذي وضع اللبنة الأولى للإتحاد، وأخذ أبناؤه الأوفياء بنهجه وطموحاته التي اعتمدت على بناء الإنسان وفق خطة شاملة بعيدة المدى مدعمة بتلاحم شعبي وإرادة قوية جمعت بين الأصالة والمعاصرة لبلوغ آمال وتطلعات أبناء الوطن وأصبحت الإمارات اليوم تسابق الزمن لبلوغ أهدافها لتحقق الصدارة العالمية وفق أرقى المعايير.

لقد سعت حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" إلى تطوير الأداء الحكومي وفق رؤية سموه لتحقيق التميز في قطاعات الخدمات كافة وتعزيز الاقتصاد وتأهيل القيادات الشابة لتأخذ دورها في تنفيذ المهام الوطنية للخمسين عاماً القادمة .

وفي إطار الفعاليات الإقتصادية ستستضيف إمارة دبي وعلى هامش إكسبو 2020 القمة العالمية للحكومات التي ستضم أكبر سوق عالمي للتجارب الحكومية بالإضافة إلى كونها أكبر منصة ستُعرض من خلالها الخطط والإستراتيجات الاقتصادية خلال السنوات القادمة وفق منظور اقتصادي عالمي حديث.

وفي نطاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة جائحة كورونا وضعت الدولة الخطط والبرامج منذ بداية ظهور هذا الفيروس انطلاقاً من إيمانها بصحة الإنسان وسلامته حيث كانت الدولة سباقة في اتخاذ الإجراءات الإحترازية للحيلولة دون تفشي المرض مما أدى إلى الحد من انتشاره وساهمت في تقديم العون والمساعدة الإنسانية إلى العديد من الدول سواء في مجال أجهزة الكشف الطبية أوالعلاجات بالإضافة إلى الحفاظ على الموارد الاقتصادية والقوى البشرية وسنت العديد من التشريعات التي تدعم الإستراتيجة الصحية والإقتصادية.

لقد دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاستراتيجية الوطنية لعام 2050م لدفع عملية التنمية الشاملة وبناء اقتصاد معرفي يعتمد على الابداع والابتكار ليكون الدعامة القوية للأجيال القادمة ولتقود فرق العمل الوطنية مسيرة الخير والرخاء لتتبوأ دولتنا الفتية الصدارة العالمية.

وفي إطار التعليم التقني والفني والذكاء الإصطناعي أنشأت الدولة وزارة خاصة بالذكاء الإصطناعي لرفع مهارات أبناء الوطن بهدف زيادة الإنتاجية وتطوير الأداء سواء على صعيد المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص بالإضافة إلى إنشاء مراكز للبحوث العلمية وإقامة المؤتمرات وورش العمل التي من شأنها أن تدعم برامج التعليم والمعرفة وتحقق أرقى معايير التنافسية .

كما توفر جامعة محمد بن زايد للذكاء الإصطناعي التي أنشئت عام 2019 تطبيقات في مجالات الرعاية الصحية والتعليمية والنقل والطيران تماشياً مع رؤية القيادة في إعداد كوادر وطنية تدعم توجه الدولة المستقبلي.

وشكلت قواتنا المسلحة الباسلة منذ قيام الاتحاد سياجاً أمنياً للوطن وحظيت بإهتمام كبير من لدن قيادتنا الرشيدة وساهمت في حماية المنجزات العظيمة التي طورت خلال السنوات الماضية من عمر الاتحاد قدراتها وإمكانياتها وفق أرقى المعايير العالمية بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وساهم أبناء الوطن الأشاوس في حماية مكتسباتنا الوطنية وصيانة أراضيه والمساهمة الفاعلة في تنفيذ المهام خارج الوطن سواء في المجال العسكري أو الإنساني و أصبحت قواتنا المسلحة بكافة صنوفها واحدة من أهم الجيوش في المنطقة.

وبهذه المناسبة الوطنية نستذكر بكل اعتزاز وفخر شهداء الوطن الأبرار الذين ساهموا مع إخوانهم في تنفيذ المهام الموكلة إليهم ضمن قوات التحالف العربية لدرء الأخطار عن حدود الوطن وأثبتوا كفاءات منقطعة النظير في الشجاعة والتضحيات متضرعين لله عز و جل أن يسكن شهداءنا الأبرار فسيح جناته مع الصديقين والشهداء مثمنين دور أسرهم الكريمة وأبنائهم الأوفياء لدعم نداء الواجب الوطني.

وفي اليوم الوطني التاسع والأربعين يسرني أن اتقدم بأحر التهاني و التبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"،وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى إخواني أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وإلى شعبنا الوفي داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الغالية علينا جميعاً بالخير والرفعة".

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