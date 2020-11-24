محمد بن راشد لسفراء جدد: أنتم في دولة السلام والتعايش

المصدر: دبي - وام

أدى أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، السفيران جمال عبدالله السويدي، وشهاب أحمد الفهيم، اليمين القانونية، سفيرين لدولة الإمارات معينين في كل من سنغافورة واليابان، بحضور رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وأقسم السفيران أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن يكونا مخلصين لدولة الإمارات ورئيسها، وأن يحترما دستور الدولة وقوانينها، وأن يضعا مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، ويؤديا وظيفتيهما بكل أمانة وإخلاص، ويحافظا على أسرارها.

وتمنى سموه للسفيرين السويدي والفهيم النجاح والتوفيق في مهمتيهما والعمل على تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين دولتنا وكل من سنغافورة واليابان، بما يحفظ لبلدنا وشعبنا مصالحهما الوطنية العليا وبناء جسور جديدة بين دولة الإمارات وسنغافورة واليابان، تسهم في تعزيز الروابط الإنسانية والثقافية والعلمية بين شعبنا والشعبين السنغافوري والياباني.

وشدد سموه في معرض توجيهاته للسفيرين على أهمية التزامهما بالقيم العربية والإسلامية النبيلة، وأن يكونا رسولي سلام ومحبة وانفتاح لشعبنا ودولتنا في هاتين الدولتين الصديقتين.

من جانب آخر، تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في قصر الوطن بالعاصمة أبوظبي، ظهر أمس، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى الدولة.

فقد تسلم سموه أوراق اعتماد سفير جمهورية فيتنام الشعبية الاشتراكية نغوين مانه توان، وسفير الجمهورية الفرنسية كرافييه شانيل، وسفيرة جمهورية المالديف أمينة شيينه، وسفير جمهورية أفغانستان الإسلامية أحمد جاويد، وسفير جمهورية موريتانيا الإسلامية محمد محمد راره، وسفير جمهورية بنغلاديش الإسلامية محمد أبوجعفر، وسفيرة جمهورية مالطا ماريا كاميليري، الذين نقلوا تحيات قادة وزعماء دولهم إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتمنياتهم لشعب دولة الإمارات مزيداً من التقدم والرخاء والازدهار في ظل قيادته.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالسفراء الجدد، متمنياً لهم إقامة طيبة ومستقرة في دولة الإمارات، وأكد لهم سموه أنهم سيحظون بكل الرعاية والاهتمام وجميع أشكال المساعدة اللازمة لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه، خدمة لمصالح بلدانهم وبما يحقق المنافع المشتركة لدولة الإمارات ودولهم، والتعاون الإنساني والثقافي والصحي والاقتصادي والتجاري، وغيرها من مجالات التعاون التي تعود على الجميع بالخير والمنفعة.

وخاطبهم سموه: «أنتم في دولة السلام والتعايش.. سوف تحاطون وعائلاتكم بكل مظاهر الترحيب والعيش الكريم الآمن في كنف مجتمع متسامح ومتعدد الثقافات والأعراق، حيث يعيش الجميع بتناغم وانسجام وتواصل إنساني لا مثيل له.. وجميع أبواب المسؤولين والوزراء مفتوحة لكم، خاصة وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعلى رأسها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الذي يوليكم ومساعدوه من وزراء وموظفين اهتمامهم ومساعدتهم لكم دون معوقات.. وفقكم الله في مهامكم الجديدة، وأعانكم على أدائها بنجاح».

- جمال السويدي، وشهاب الفهيم، يؤديان اليمين القانونية سفيرين لدولة الإمارات في سنغافورة واليابان.

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